В Вологодской области частный вертолет Robinsson упал в озеро Воже

В Вологодской области частный вертолет упал в озеро Воже. Транспортное управление СК возбудило уголовное дело

На борту находились три человека, двое из них выбрались, у них переломы. Спасателями была обследована акватория и установлено точное место крушения. Утром на месте крушения вертолёта начались водолазные спуски. В кабине обнаружено тело погибшего. Проводится работа по извлечению тела из воды. Накануне спасателями была обследована акватория и установлено точное место крушения.

«Летел вертолет низко, до 2 м над водой, предположительно, зацепился за воду или провода, пока причины падения устанавливаются. Вертолет частный, полет не был зарегистрирован», — сообщают в МЧС.

Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением 10 сентября вертолета в районе озеро Воже. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов и выяснения обстоятельств выехал Вологодский транспортный прокурор Вадим Сурин.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека). Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора.