Вологжане уже испортили благоустройство на площади с фонтаном у ЦУМа

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что вологжане уже умудрились сломать скамейку на площади у ЦУМа, где недавно был открыт фонтан. Горожане ногами встают на скамейки, чтобы увидеть светомузыкальное шоу нового фонтана. В результате был сломан деревянный настил.

«Друзья, давайте вспомним, что мы культурная столица. Будем давать возможность всем насладиться видом, не подходя вплотную и закрывая всем обзор, уважать чужой труд и беречь город. К тому же влезать на фонтан небезопасно, поговорите об этом с детьми», - сказал мэр Сергей Воропанов.

Фонтан будет работать ежедневно до 24 сентября, а затем его включат после зимнего сезона.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде на открытии фонтана у ЦУМа прошла церемония бракосочетания для пяти пар. Фонтан состоит из 98 форсунок, подающих струи, двух каскадов и «босоногой» зоны с уровнем воды до 10 см.