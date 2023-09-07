В Вологде мужчину будут судить за насилие в отношении малолетней девочки и серию краж

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца Московской области, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки и серии краж.

Как NewsVO сообщал ранее, в конце сентября 2022 года неизвестный мужчина напал на девочку в районе гаражей на улице Панкратова и Лечебной. Ребёнок сумел вырваться, убежать и рассказать о случившемся родителям.

«В результате четкой и слаженной работы, благодаря возможностям современных экспертиз, злоумышленник был установлен и изобличен. Им оказался не имевший места регистрации и постоянного места жительства, ранее многократно привлекавшийся к уголовной ответственности, преимущественно за хищения, неоднократно судимый уроженец Московской области, находившийся под следствием органов внутренних дел», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина также причастен к пяти эпизодам краж с незаконным проникновением в жилище на территории Вологды. Уголовные дела были соединены в одно производство.

Собранные следствием доказательства были признаны прокуратурой достаточными для утверждения обвинительного заключения. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.