Мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, разыскивают в Вологде

01.10.2022 [Происшествия]

Мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, разыскивают в Вологде.

– Накануне в 13:30 в районе гаражей на ул. Панкратова, Лечебная неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2010 года рождения, – сообщает издание «Вологда.рф» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что сейчас девочка в безопасности. Она прошла медицинское освидетельствование.

Полиция разыскивает человека со следующими приметами: мужчина 40-50 лет, ростом около 165 см, одет в короткую черную кожаную куртку, имеет проблемы с зубами.

Возбуждено уголовное дело.
 

Тэги: изнасилование, розыск

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