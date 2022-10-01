Мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, разыскивают в Вологде.

– Накануне в 13:30 в районе гаражей на ул. Панкратова, Лечебная неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2010 года рождения, – сообщает издание «Вологда.рф» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что сейчас девочка в безопасности. Она прошла медицинское освидетельствование.

Полиция разыскивает человека со следующими приметами: мужчина 40-50 лет, ростом около 165 см, одет в короткую черную кожаную куртку, имеет проблемы с зубами.

Возбуждено уголовное дело.

