15-летнюю вологжанку, спасшую тонувшего ребенка в Абхазии, наградили медалью «За спасение жизни»

Вологжанку Арину Смирнову, спасшую ребенка на пляже в Абхазии, наградили медалью «За спасение жизни», сообщает МЧС Республики.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошел 26 августа на одном из пляжей Пицунды. Как рассказала сама 15-летняя Арина, она купалась и заметила, что нырнувший неподалеку мальчик долго не выныривает: у девятилетнего Матвея Паламачука из Нижнего Тагила возникли судороги и он стал захлебываться водой. Девушка спасла пострадавшего.