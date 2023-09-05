15-летнюю вологжанку, спасшую тонувшего ребенка в Абхазии, наградили медалью «За спасение жизни»

[ Общество ]

Вологжанку Арину Смирнову, спасшую ребенка на пляже в Абхазии, наградили медалью «За спасение жизни», сообщает МЧС Республики.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошел 26 августа на одном из пляжей Пицунды. Как рассказала сама 15-летняя Арина, она купалась и заметила, что нырнувший неподалеку мальчик долго не выныривает:  у девятилетнего Матвея Паламачука из Нижнего Тагила возникли судороги и он стал захлебываться водой. Девушка спасла пострадавшего.

«Вручая награду Арине Смирновой, 1-ый заместитель министра по ЧС РА, генерал-майор Тигран Делибалтян отметил высокие личностные качества девушки, отраженные в тексте приказа главы МЧС Абхазии формулировкой “За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении утопающего человека”», - говорится в сообщении МЧС Абхазии.

Теги: герои спасение жизни награды медаль
фото пресс-службы МЧС РА
 

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