Глава Тотемского округа сообщил о смерти еще одного участника СВО

[ Общество ]

Глава Тотемского округа Сергей Селянин сообщил о гибели участника СВО Сергея Непеина. 

Стрелок-помощник гранатомётчика десантно-штурмового отделения рядовой Сергей Непеин погиб на территории Украины 24 августа 2023 года. По словам главы округа мужчина был добровольцем отряда "Барс"

В адрес родных погибшего и администрации Тотемского округа поступили правительственные телеграммы от губернатора области Олега Александровича Кувшинникова со словами соболезнования и поддержки в трудную минуту. Также соболезнования выразили в администрации округа. 

 

Теги: погибшие в Украине
 

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