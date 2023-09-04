Глава Тотемского округа сообщил о смерти еще одного участника СВО

Глава Тотемского округа Сергей Селянин сообщил о гибели участника СВО Сергея Непеина.

Стрелок-помощник гранатомётчика десантно-штурмового отделения рядовой Сергей Непеин погиб на территории Украины 24 августа 2023 года. По словам главы округа мужчина был добровольцем отряда "Барс"

В адрес родных погибшего и администрации Тотемского округа поступили правительственные телеграммы от губернатора области Олега Александровича Кувшинникова со словами соболезнования и поддержки в трудную минуту. Также соболезнования выразили в администрации округа.