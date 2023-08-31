Вологодские МФЦ фиксируют наплыв заявлений об отказе предоставления биометрии

Департамент цифрового развития правительства Вологодской области призывает жителей региона не верить распространяемой в сети информации о необходимости срочного отказа от предоставления биометрических данных. Из-за фейковых сообщений МФЦ региона заполнились вологжанами, которые пришли написать такие заявления.

«Во многих пабликах граждан призывают бежать в МФЦ и отказываться от сбора биометрии и передачи ее в единую систему. Авторы постов пугают население ужасными последствиями от потери всех денежных средств и имущества до тотального контроля над человеком. Сроки для обращений ставят минимальные: конец августа, конец этой недели, чтобы человек, не раздумывая, бежал выполнять это действие. МФЦ области сообщают о большом количестве заявителей по услуге, недоверии к официальной информации», - описала сложившуюся ситуацию начальник департамента цифрового развития области Ирина Просвирякова.

При этом, как отмечают в МФЦ, многие приходят написать заявление об отказе предоставления биометрии, хотя у них эти данные никто и не собирал. Человек, сдавший биометрические данные, должен был писать заявление, заполнять согласия, обращаться в специальную организацию.

«Если вы сдавали биометрические данные, отказаться от их использования можно в любой момент. Сделать это легко на «Госуслугах» или в МФЦ. После отказа информацию о вас удалят. Окончания срока предоставления этой услуги не прописано ни в одном нормативно-правовом документе, - добавила Ирина Просвирякова. - Сдать данные в систему можно только через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия», в банках и скоро — в МФЦ».

О том, что происходит с законодательством о биометрических данных и стоит ли действительно бежать писать отказы - читайте на NewsVo в специальном материале.