«Успеть до 1 сентября»: что будет, если не написать отказ от предоставления биометрии в МФЦ

В мессенджерах сейчас новая волна многократно пересылаемых сообщений. Россияне активно обмениваются небольшим текстом о том, что до 1 сентября нужно обязательно успеть в МФЦ написать отказ от предоставления биометрических данных. Автор сообщения «пугает» тем, что если не успеть выполнить манипуляцию до указанного срока, то «Ваши данные уже без вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера». Разбираемся, что сейчас происходит с законодательством о биометрических данных в России и стоит ли вообще паниковать.

Фото: globallookpress.com

Что произошло?

«Тревожные» сообщения запустил закон, принятый в декабре прошлого года под №572-ФЗ. Он предполагает, что в срок с 1 июня по 30 августа в России вся собранная государственными или частными компаниями (теми же банками) биометрия должна быть передана в Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). С 1 сентября те организации, которые ранее занимались хранением биометрических данных россиян, уже не смогут это делать.

- Передача данных означает, что те организации, которые регистрировали биометрические данные граждан (изображение лица или голос) больше не смогут хранить её у себя и самостоятельно обрабатывать. Для повышения безопасности им будет разрешён только ограниченный доступ к данным, но не к самой биометрии гражданина, - сообщается на сайте ЕБС.

Зачем это нужно?

Государство решило хранить данные россиян в ЕБС «для надёжной защиты биометрических данных граждан и удобного получения различных услуг». Кроме того, власти обещают, что после создания ЕБС человек, чьи данные там есть, сможет получать расширенный список услуг, например, оформлять финансовые услуги, e-SIM или электронную подпись, получать Карту болельщика, авторизовываться на Госуслугах. С 1 января 2024 года управлять своей биометрией можно будет в режиме «одного окна» через личный кабинет на Госуслугах: просматривать согласия на обработку биометрии, деактивировать биометрию или полностью её удалять.

Что делать, если я не хочу, чтобы мои данные находились в этой системе?

Вы можете написать отказ от предоставления биометрии в ближайшем МФЦ. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Бланк отказа вам выдадут сотрудники центра.

Могу ли я подать заявление об отказе предоставления биометрии после 1 сентября?

Сайты МФЦ дают однозначный ответ: да, можете. Вы можете это сделать в любой момент, и после 1 сентября эти отказы продолжат принимать.