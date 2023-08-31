63-летний вологжанин отправится в колонию за жестокое убийство супруги

[ Общество ]

В Вологде суд вынес приговор 63-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве жены.

Как NewsVO сообщал ранее, тело погибшей с множественными травмами было обнаружено в её квартире на улице Дальней 17 января 2023 года. Обнаруженные на месте происшествия улики указали на то, что к убийству женщины причастен подсудимый. Установлено, что в период с 15 по 16 января мужчина избил супругу, а после задушил.

«Содеянное фигурант скрывал, оставаясь в своем жилище вплоть до прихода соседей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Теги: убийство убийство супруги уголовное дело суд приговор
 

Последние новости

На Вологодчине при охране школ впервые внедрили антидроновую защиту
63-летний вологжанин отправится в колонию за жестокое убийство супруги
В Сямженском районе "Ниссан" вылетел в кювет и врезался в столб
В банке отказались выдать череповчанке 1,2 млн рублей и сберегли деньги от мошенников
Вологжане старше 70 лет имеют право на компенсацию взносов на капремонт
300 тонн вологодского шоколада продали за границу в 2023 году
Еще 200 вологжан-целевиков поступили в медицинские вузы страны
Череповчанка обманом убедила пенсионерку с амнезией подарить ей квартиру
Работы Ильи Репина смогут увидеть вологжане на выставке в областной картинной галерее
В Бабаевском округе пенсионерку будут судить за угрозы полицейским топором