63-летний вологжанин отправится в колонию за жестокое убийство супруги

В Вологде суд вынес приговор 63-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве жены.

Как NewsVO сообщал ранее, тело погибшей с множественными травмами было обнаружено в её квартире на улице Дальней 17 января 2023 года. Обнаруженные на месте происшествия улики указали на то, что к убийству женщины причастен подсудимый. Установлено, что в период с 15 по 16 января мужчина избил супругу, а после задушил.

«Содеянное фигурант скрывал, оставаясь в своем жилище вплоть до прихода соседей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.