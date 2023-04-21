63-летний житель Вологды избил и задушил супругу

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги.

Тело погибшей с множественными травмами было обнаружено в её квартире на улице Дальней 17 января 2023 года. Обнаруженные на месте происшествия улики указали на то, что к убийству женщины причастен её муж.

«По версии следствия, в период с 15 на 16 января 2023 года в ходе ссоры он, находясь в состоянии опьянения, нанес ей множественные удары руками и ногами, после чего задушил. Содеянное фигурант скрывал, оставаясь в своем жилище вплоть до прихода соседей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Уголовное дело в его отношении готовится для передачи в суд для рассмотрения по существу.