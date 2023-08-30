В Тотемском районе водителя будут судить за гибель шестилетнего пассажира в ДТП

В Вологодской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мурманской области, обвиняемого в нарушении ПДД, повлёкшему по неосторожности гибель шестилетнего ребёнка.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла на 104 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово 2 мая 2023 года в 15:20. Обвиняемый за рулём автомобиля «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом «Петербилт» с прицепом. В резко затормозивший грузовик сзади въехал автомобиль «Дэу Нэксия», которым управлял 25-летний мужчина. Ребёнок погиб на месте от полученных травм. Установлено, что он перевозился без детского удерживающего устройства. Водителя и других пассажиров «Рено Дастер» - 63-летнюю женщину и 65-летнего мужчину — госпитализировали с травмами.

Уголовное дело передано в Тотемский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.