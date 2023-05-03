Шестилетний мальчик погиб в ДТП на трассе в Тотемском районе

В Тотемском районе шестилетний мальчик погиб в аварии с участием грузовика и двух легковых автомобилей.

Трагедия произошла на 104 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово 2 мая в 15:20. По предварительной информации 33-летний мужчина за рулём автомобиля «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом «Петербилт» с прицепом. В резко затормозивший грузовик сзади въехал автомобиль «Дэу Нэксия», которым управлял 25-летний мужчина.

«От полученных травм на месте ДТП погиб мальчик, 2016 г. р. — пассажир автомобиля Рено. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

Водителя и двоих пассажиров «Дастера» — 63-летнюю женщину и 65-летнего мужчину — госпитализировали с травмами.