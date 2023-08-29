Умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева

[ Общество ]

Скончалась Елена Авдеева, сенатор от Вологодской области, бывший мэр Череповца. 19 июля ей исполнилось 55 лет.

Об утрате вечером 29 августа сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Авдеева
Елена Авдеева, фото со страницы в соцсети

"После продолжительной болезни не стало Елены Осиповны Авдеевой, нашего Сенатора в Совете Федерации, бывшего мэра Череповца. В ее руках спорилось всё – от вопросов местного самоуправления до вопросов региональной политики и федеративного устройства. Активная, деятельная. Стальная леди города металлургов" - написал Кувшинников.

Проститься с Авдеевой череповчане смогут 31 августа в городском ритуальном центре на Боршодской, 38-б. Начало в 10 часов.Отпевание — 1 сентября в Мяксе в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Елена Авдеева заняла кресло мэра Череповца в 2017 году, после ухода Юрия Кузина. Депутаты городской думы единогласно проголосовали за ее назначение на пост сити-менеджера. Но уже в 2019 году Авдеева покинула свой пост, уйдя по собственному желанию. Ее кандидатуру губернатор выдвинул на федеральный уровень, членом Совета Федерации.

Теги: Авдеева
 

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