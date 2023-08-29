"Умную" спортплощадку построили у школы №28 в Вологде

В Вологде у школы №28 открыли "умный" стадион. На нем есть футбольное поле с трибуной, беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола, уличные силовые тренажеры и оборудование для воркаута.

- Заниматься на тренажерах помогает QR-код, благодаря которому можно получить рекомендации о правильном выполнении упражнений. Именно связь спорта и IT-технологий делают площадку умной. В будни днём здесь будут заниматься ученики школы 28, многопрофильного лицея, детских садов, в остальное время – жители микрорайона, - сообщил в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Средства на благоустройство стадиона были выделены в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)». Всего из федерального, областного и местного бюджетов было потрачено 67,55 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2021 году родители учеников школы №28 записывали видеообращение к президенту, в котором просили помочь им решить вопрос с ремонтом стадиона. Тогда сообщалось, что вопрос не могут решить более десяти лет.