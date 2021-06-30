Родители учеников школы №28 в Вологде обратились к президенту с просьбой помочь отремонтировать стадион

30.06.2021 [Общество]

В Вологде родители учеников школы №28 записали видеообращение к президенту, в котором просят помочь им решить вопрос с ремонтом стадиона. Видео опубликовано в соцсети. 

— Здравствуйте, Владимир Владимирович! Просим вас помочь нам решить вопрос по ремонту стадиона школы № 28 в Вологде. Уже более десяти лет родители обращаются в местные органы власти, но вопрос никуда не двигается. На стадионе ямы, покосившиеся турники, недавно спилили последние футбольные ворота. Владимир Владимирович, лично я обращаюсь к вам в третий раз с просьбой о ремонте стадиона. В 2012 годы мы были поставлены в очередь на 2013, в 2014 школа за счет собственных средств сделала смету и проект будущего стадиона, стоимостью более 100 тысяч рублей. Наши дети обращались к губернатору, делали личное видеообращение. Но и оно осталось без ответа. Чиновники меняются, но вопрос не решается. Владимир Владимирович, просим вас помочь решить этот вопрос! — говорят в обращении родители.

Прямая линия с президентом стартует в полдень 30 июня. Сообщается, что Владимиру Путину поступило более миллиона вопросов от россиян. 

Тэги: ремонты, школы, стадионы

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