В Шексне 18-летнего администратора магазина осудили за присвоение 143 тысяч рублей

В Шексне суд вынес приговор 18-летнему местному жителю, признанному виновным в присвоении вверенного имущества.

Установлено, что подсудимый работал администратором в одном из магазинов города. В период с 9 по 25 января 2023 года молодой человек систематически похищал из сейфа магазина деньги и распоряжался ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 143 тысячи рублей.

«Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что в связи с тем, что у него имелись долги, он в каждый рабочий день брал денежные средства из сейфа магазина. Заплатил долги, покупал еду, подарки родственникам. В инкассацию сдавал денежные средства в меньшей сумме, полагая, что никто не заметит, а позже он вернет деньги в кассу. Однако в ходе инвентаризации была обнаружена недостача», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. До суда молодой человек возместил потерпевшей стороне часть ущерба, поэтому с него взыскали оставшуюся часть – 77 882 рубля.