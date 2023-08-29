В Вологде подожгли еще один расселенный дом на Новоархангельском шоссе

[ Происшествия ]

28 августа в Вологде загорелся ещё один расселённый дом на Новоархангельском шоссе.

Сообщение о возгорании в доме №7 поступило от одного из местных жителей около 21:00. Прибывшие на место пожарные увидели наиболее интенсивное горение на первом этаже в квартире слева от входа в дом. Пожар ликвидировали на площади 140 квадратных метров.

Наиболее вероятные причины происшествия – поджог или неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что 6 августа на Новоархангельском шоссе горели дома №5 и №17А, а 7 августа эти же дома подожгли ещё раз.

Теги: пожар поджог пожары в расселенных домах
 

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