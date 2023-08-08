В Вологде снова подожгли два расселенных дома на Новоархангельском шоссе

[ Происшествия ]

В Вологде снова подожгли два расселённых дома на Новоархангельском шоссе.

Как NewsVO сообщал ранее, предыдущие пожары в домах №5 и №17А произошли 6 августа.

7 августа около 22:00 поступило сообщение о возгорании в доме №17А, а спустя всего три часа снова загорелся дом №5. Первый пожар ликвидировали на площади 9 квадратных метров, а во втором случае кровля дома оказалась полностью уничтожена огнём. Площадь возгорания составила 300 квадартных метров.

Причиной происшествий специалисты снова называют поджог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Теги: пожары в расселенных домах поджог
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области
 

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