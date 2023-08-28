В Тотемском районе водителя осудили за гибель его годовалой дочери в ДТП

В Тотемском районе суд вынес приговор 52-летнему водителю, признанному виновным в нарушении ПДД, повлёкшему гибель его годовалой дочери.

Установлено, что днём 1 августа 2022 года мужчина управлял автомобилем «Тойота Хайлэндер». Вместе с ним в машине находились его жена и две дочери. Как NewsVO сообщал ранее, превысив разрешённую скорость, на 112 километре автодороги «Тотьма-Никольск» на территории Бабушкинского района, мужчина не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет и, перевернувшись на крышу, упал в реку Енгиш.

«Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что не понял, что произошло. Когда стал захлебываться водой, отстегнул ремень безопасности, попробовал отстегнуть дочь, но у него не получилось. Как выбрался сам из машины, не помнит. Он оббежал машину с другой стороны, двери все были заблокированы. Супруга со старшей дочерью уже выбрались из автомобиля. Он через заднее стекло залез в машину, но не смог отстегнуть ремни безопасности, которыми была пристегнута младшая дочь. Затем прибежали люди. Через некоторое время мужчины перевернули машину на бок, и только тогда они смогли достать младшую дочь», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на тот же срок. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.