В Бабушкинском районе в ДТП погиб ребенок

В Бабушкинском районе в результате ДТП погиб ребенок

Происшествие случилось около 13 часов в Бабушкинском районе возле деревни. По предварительным данным, мужчина 1970 г. р., управляя автомашиной Тойота, допустил съезд в кювет, а в дальнейшем в реку Енгиш. В результате ДТП погибла девочка 2020 г. р. Сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NewsVo писал, что за полгода на дорогах Вологодской области погиб 51 человек.