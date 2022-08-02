В Бабушкинском районе в ДТП погиб ребенок

02.08.2022 [Происшествия]

В Бабушкинском районе в результате ДТП погиб ребенок

Происшествие случилось около 13 часов в Бабушкинском районе возле деревни. По предварительным данным, мужчина 1970  г. р., управляя автомашиной Тойота, допустил съезд в кювет, а в дальнейшем в реку Енгиш. В результате ДТП погибла девочка 2020 г. р. Сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области. 

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NewsVo писал, что за полгода на дорогах Вологодской области погиб 51 человек. 

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