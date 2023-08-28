Вологодских ремесленников приглашают на бесплатное обучение

Центр "Мой бизнес" с 22 августа начинает прием заявок на участие в акселерационной программе «Ремесло как бизнес». Это бесплатный обучающий проект по основам ведения бизнеса и профессионального дизайна для ремесленников.

Образовательная программа рассчитана на два месяца, ее старт запланирован на 14 сентября 2023 года. Принять участие могут субъекты МСП или самозанятые, чьи виды экономической деятельности включены в Перечень видов экономической деятельности получателей поддержки Центра НХП (структурного подразделения Центра «Мой бизнес»).

- У нас есть немалое количество мастеров в деревнях, селах, городах, о которых никто ничего не знает, а они делают удивительные вещи. Ремесленникам нужна помощь, чтобы выйти на новый уровень, – отметила директор Центра «Мой бизнес» Дарья Серебрякова.

Программа «Ремесло как бизнес» включает в себя:

- 3 вебинара на темы: создание бизнес-стратегии развития мастерской/бренда; создание стратегии позиционирования и продвижения продукции/бренда; правовое обеспечение ремесленного бизнеса.

- не менее 5 индивидуальных сессий в формате онлайн с сопровождением спикера каждого участника, длительностью не менее 2-х академических часов каждое.

- 2 модуля в формате офлайн мероприятий на территории Центра «Мой бизнес» по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, д.15



Целью программы является поддержка начинающих и действующих предпринимателей, которые изготавливают высококачественную продукцию, опираясь на местную культуру и традиции. Последний срок подачи заявки – 13 сентября 2023 года.

Подать заявку можно на сайте «Центра Мой бизнес».

Обучение проводит Центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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