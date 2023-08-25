Милицейский УАЗик стал арт-объектом в Череповце

В Череповце на перекрестке проспекта Победы и улицы Сталеваров установили новый арт-объект - милицейский УАЗик. 2 сентября патрульно-постовая служба отметит свое 100-летие.

- Эти патрульные машины стояли на страже порядка в городе в 80-ых. Чего только не повидал такой УАЗик! И уличные аварии, и семейные конфликты, его использовали на выездах, при патрулировании улиц, он помогал участковым быстрее добраться до места происшествия. Сотрудники полиции решили увековечить легендарный автомобиль и обратились в мэрию за помощью. Нам идея понравилась, - сообщил в соцсети мэр города Вадим Германов.

По словам Германова, реконструкцией машины занимались вместе: сотрудники муниципальных предприятий и полицейские собирали УАЗик практически по частям. Символ советской милиции занял свое место на постаменте.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2021 году в Череповце восстановили пост ГАИ, ранее существовавший на Красноармейской площади. Рядом с ним поставили классический патрульный ВАЗ.