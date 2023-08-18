Сотни тысяч кур уничтожили в Череповецком районе из-за птичьего гриппа

[ Общество ]

Контрольно-пропускные пункты, установленные из-за птичьего гриппа на подъездах к «Малечкинской Птицефабрике» в Череповецком районе, планируют снять в начале сентября. Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник Управления ветеринарии Вологодской области Сергей Воропаев. 

По его словам, сейчас на предприятии готовятся к обеззараживанию птичников и производственных помещений, автотранспорта. Оно будет проводиться в три этапа. 

- Завершена работа по изъятию домашней птицы из угрожаемой зоны в ЛПХ граждан. Изъято и уничтожено 3921 голова птицы. Идет процедура определения рыночной стоимости изъятых птиц. О размере компенсации граждане будут уведомлены в индивидуальном порядке, - отметил Воропаев.

Всего с момента обнаружения очага на птицефабрике было уничтожено 200 тысяч голов павшей птицы, 290 тысяч голов изъятой птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка.

NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. 

Теги: птичий грипп
 

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