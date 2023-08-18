В Устюженском районе из-за удара молнии сгорел частный дом

В деревне Звана Устюженского района сгорел частный дом.

Сообщение о возгорании поступило 17 августа около 18:00. Дом принадлежит 68-летнему пенсионеру. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров. Огнём уничтожены потолочные перекрытия, кровля, повреждены стены, внутренняя и внешняя отделка. Сгорела также деревянная пристройка.

По мнению специалистов, причиной пожара стал удар молнии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что 12 августа на предприятии в Устюженском районе из-за удара молнии взорвалась котельная.