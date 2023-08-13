На предприятии в Устюженском округе из-за удара молнии взорвалась котельная

[ Происшествия ]

12 августа на предприятии ООО «Восток-Лес» в Устюженском округе из-за удара молнии взорвался паровой котёл, сообщил глава округа Игорь Петров на своей странице в соцсети.

Инцидент произошёл около пяти часов утра. Котельная полностью разрушена, оперативные службы проводят проверку. Пострадал кочегар.  Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Деятельность приостановлена, ориентировочно на три месяца. В ближайшее время будет заказан в Китае новый котёл. Обсудили самые главные вопросы дальнейшей трудовой занятости работников. Достигнута договорённость, что сотрудники не будут уволены. Часть людей задействуют на восстановительных работах, остальные будут находиться в отпусках», - говорится в сообщении главы округа.

Ситуация находится на контроле руководства предприятия, администрации округа и всех заинтересованных структур.

Теги: молния котельная взрыв пострадал человек
 

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