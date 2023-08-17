В Вологде осудили владельца карусели, упавшей вместе с катавшимся на ней ребенком

[ Общество ]

В Вологде суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как NewsVO сообщал ранее, 3 января 2023 года около 16:50 карусель «Ветерок» на площади Революции упала вместе с катавшимся на ней четырёхлетним мальчиком. Пострадавший получил ушиб головы. Прокурорская проверка показала, что подсудимый не принял должных мер по соблюдению нормативных стандартов по безопасной эксплуатации аттракциона. Кроме того, как сообщалось ранее, мужчина установил аттракцион самовольно, без разрешительных документов.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело.

Осуждённому назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

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