В Вологде ищут очевидцев падения карусели с ребенком на площади Революции

03.05.2023 [Происшествия]

В Вологде в рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства падения карусели с ребёнком на площади Революции.

«3 января 2023 года около 16.50 при работе аттракциона — детская цепная карусель „Ветерок“, предназначенного для развлечения детей в возрасте от 2 до 12 лет, установленного на площади Революции в городе Вологде, произошло его падение вместе с находившимся в кресле малолетним мальчиком», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В результате ребёнок получил травму. Очевидцев происшествия просят сообщить о себе в следственный отдел по адресу Некрасовский переулок, 1 или по телефону 8-929-122-35-51.

Тэги: аттракционы, падение, пострадал ребенок, уголовное дело, очевидцы
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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