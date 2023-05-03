В Вологде ищут очевидцев падения карусели с ребенком на площади Революции

В Вологде в рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства падения карусели с ребёнком на площади Революции.

«3 января 2023 года около 16.50 при работе аттракциона — детская цепная карусель „Ветерок“, предназначенного для развлечения детей в возрасте от 2 до 12 лет, установленного на площади Революции в городе Вологде, произошло его падение вместе с находившимся в кресле малолетним мальчиком», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В результате ребёнок получил травму. Очевидцев происшествия просят сообщить о себе в следственный отдел по адресу Некрасовский переулок, 1 или по телефону 8-929-122-35-51.