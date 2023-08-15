В Вологде завершили монтаж каркаса бассейна в Осановском проезде

Строители завершили возведение каркаса бассейна Вологодского государственного университета. Новый объект возводится в Осановском проезде, предполагается, что его общая площадь будет равна 400 кв. метрам.

Как сообщили в вузе, это будет 25-метровый плавательный бассейн с пятью основными и двумя дополнительными дорожками, вестибюль, вспомогательные помещения, медицинский кабинет, кабинет для проведения анализа воды, тренажерный зал, буфет, помещения технических и эксплуатационных служб.

В бассейне смогут заниматься до 64 человек одновременно. Спортивный комплекс по такому проекту работает в Ульяновске, подобные объекты сейчас возводятся в Иванове и Костроме. Посещать бассейн смогут не только студенты, но и все жители города.

«Студенты нашего вуза занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях в самых разных видах спорта. Очень важно поддерживать у ребят любовь к спорту и здоровому образу жизни. В бассейне будут также проходить подготовку студенты, получающие профессии учителя физической культуры, спортивного тренера, спасателя», – отметил ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Первый в Вологодской области университетский бассейн будет построен в рамках проекта «500 бассейнов».

Ранее NewsVo сообщал, что спортобъект будет строить ООО «Купец». Фирма стала единственным участником аукциона и выиграла госконтракт, снизив его стоимость с 228 млн рублей до 216 млн рублей.