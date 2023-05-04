В Великоустюгском районе будут судить двоих экс-полицейских, которые избили мужчину

[ Общество ]

В Великоустюгском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

Как NewsVO сообщал ранее, вечером 11 апреля 2023 года обвиняемые, которые в тот момент работали участковыми уполномоченными, приехали домой к 44-летнему пострадавшему для проверки информации о его избиении и необоснованно применили в его отношении физическую силу.

В ходе расследования было установлено, что в феврале 2023 года один из обвиняемых уже встречался с пострадавшим: в феврале 2023 года он приехал к мужчине, на поведение которого пожаловались в полицию.

«Испытывая возникшую неприязнь к мужчине, полицейский, не имея на то законных оснований, нанес ему несколько ударов ногами по голове, причинив повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Теги: превышение полномочий избиение полицейские уголовное дело
 

Последние новости

В Великоустюгском районе будут судить двоих экс-полицейских, которые избили мужчину
В Кирилловском районе 13-летний велосипедист погиб в ДТП
В Вологде 20 человек эвакуировали из-за пожара в госпитале для ветеранов войн
В Череповце мужчину и женщину обнаружили в кессоне без сознания
В Вологодском округе мужчина пострадал при пожаре в бане
В Вологде после реконструкции открылся стадион «Витязь»
Футбольная команда «Олимп» не смогла завоевать медали на соревнованиях «Кожаный мяч»
В Тотьме неизвестные подожгли веранду, пристроенную к квартире
На предприятии в Устюженском округе из-за удара молнии взорвалась котельная
Жительница Верховажского района хотела получить накопления отца, но его наследство с годами "обнулилось"