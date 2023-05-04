В Великом Устюге двое полицейских избили мужчину

04.05.2023 [Происшествия]

В Великом Устюге следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении двоих полицейских.

«Вечером 11 апреля 2023 года в полицию поступило сообщение об избиении 44-летнего жителя г. Великий Устюг. Для разбирательства по существу полученной информации по месту жительства звонившего прибыли два участковых уполномоченных, которые, по мнению следствия, необоснованно применили в отношении заявителя физическую силу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По неподтверждённой информации телеграм-канала Baza, инцидент произошёл в больнице, где потерпевший лежал после избиения одним из подозреваемых. Узнав о том, что он подал жалобу, полицейские заставили его взять в рот и грызть свой телефон, пока тот не сломается. Затем мужчину отвезли в отделение, арестовали на 10 суток за ложный вызов и нарушение административного ареста и избили, но о ситуации стало известно сотрудникам ФСБ.

«В настоящее время один из злоумышленников — мужчина 1985 г. р. задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемой женщины 1983 г. р., в виду ее роли и степени участия в преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства следствие будет ходатайствовать перед судом о применении к ней меры процессуального принуждения — отстранение от должности», — также говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование продолжается.

Тэги: превышение полномочий, полицейские, избиение
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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