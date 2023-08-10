В Белозерске осудили водителя, по вине которого утонул его пассажир

[ Общество ]

В Белозерске суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Как NewsVO сообщал ранее, Авария произошла на втором километре автодороги Белозерск-Ивановское 5 мая около 0:20. Подсудимый, управляя технически неисправным автомобилем, принадлежащим 17-летнему потерпевшему, не справился с управлением, съехал в кювет, заполненный водой, и перевернулся. Пострадавший, находившийся внутри авто, утонул.

Осуждённому назначено окончательное наказание трёх лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Суд также взыскал с него по одному миллиону рублей в пользу каждого из родителей потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Теги: ДТП авария гибель человека водитель суд приговор
 

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