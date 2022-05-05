17-летний подросток погиб в ДТП в Белозерском районе

05.05.2022 [Происшествия]

В Белозерском районе 17-летний подросток погиб в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Авария произошла на втором километре автодороги Белозерск-Ивановское 5 мая около 0:20. По предварительным данным, погибший и 22-летний молодой человек находились в автомобиле ВАЗ-2114. Водитель не справился с управлением: машина съехала в кювет и перевернулась. Подросток погиб на месте, а второй мужчина не пострадал.

Как рассказали корреспонденту NewsVO в пресс-службе регионального УМВД РФ, кто был за рулём, пока неясно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, авария, подросток, погиб в аварии
Фото пресс-службы областного УМВД

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