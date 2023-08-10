Искусственный интеллект поможет вологодским врачам в диагностике патологий легких

AI* считывает флюорографические снимки на 60 % точнее, чем человеческий глаз

«Ростелеком» разработал интеллектуальную систему, которая поможет медикам Вологодской области на ранних стадиях выявлять патологии в легких у пациентов. Регион один из первых внедряет новые технологии в здравоохранение.

Врачи Вологодской области анализируют ежегодно более 700 тысяч флюорографических снимков. Новые технологии позволят отделению лучевой диагностики сократить время на анализ и подготовку врачебного заключения, что сделает лечение более эффективным и дешевым.

Искусственный интеллект считывает флюорографические снимки на 60 % точнее, чем человеческий глаз. Это особенно важно в условиях высокой нагрузки на медицинский персонал. Однако принятие решений остается за врачом. Только он сможет поставить диагноз и назначить индивидуальное лечение пациенту, основываясь на состоянии его здоровья.

- Среди патологий, которые поможет диагностировать искусственный интеллект, — рак легких. По данным Минздрава, в 2021 году в Вологодской области выявили почти 400 случаев злокачественных образований в легких, причем 70 % из них были обнаружены уже на III–IV стадии рака, а только 30 % — на раннем этапе. Внедрение новых технологий в медицинскую практику позволит повысить выявляемость рака на 30 %. Такую эффективность определил центр компетенций по цифровизации здравоохранения “Цифромед” на основе научных исследований и проведенных испытаний, - отметил Директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

- Внедряемая система разработана российским центром. Она прошла апробацию и соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством. Искусственный интеллект станет частью единой государственной медицинской информационной системы региона и будет доступен специалистам соответствующего профиля во всех государственных медицинских организациях Вологодчины. Систему включат в работу до конца 2023 года, - подчеркнул первый заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев.

Вологжанам останутся доступны возможности, появившиеся после внедрения в здравоохранение региона центрального архива медицинских изображений. При необходимости граждане смогут сделать запрос на получение расшифровки флюорографических снимков через портал госуслуг. А сами снимки не нужно брать с собой при посещении медицинских госучреждений. Врачи смогут подключиться к архиву и посмотреть исследования в цифровом формате.

*Искусственный интеллект

