Найти стрелочника: депутаты Госдумы вновь озадачились переводом часов на зимнее и летнее время

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки в существующий федеральный закон «Об исчислении времени». Предлагается опять дважды в год переводить часы с летнего времени на зимнее и обратно. Инициатором поправок стала Фракция КПРФ.

На фоне происходящего в стране депутаты озадачились, пожалуй, самым важным вопросом. Вопросом времени и стрелок.

Видимо, в России уже все в порядке с медициной, образованием и, особенно, с демографией.

В записке к законопроекту не приводится никаких научно-обоснованных данных о том, что людям, действительно, необходимо переводить время на часах два раза в год и перепрограммировать на это всю технику.

Депутаты объясняют свое решение тем, что люди должны жить «в согласии с природой».

А также приводят в качестве обоснования историческую с правку, в которой говорится, что с 1981 года в СССР был введен сезонный перевод часов. Весной - на один час вперёд на летнее время, а осенью - на один час назад на зимнее (декретное) время. В 2011 году было установлено несменяемое летнее время на территории России, а в 2014 году несменяемое зимнее время.

«Реализация данного федерального закона привела к существенному сокращению (от 16 до 58 процентов в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18.00 до 23.00. Произошла потеря светового времени, которое приходится на период дневной активности населения. Люди всегда стремились жить в согласии с природой, ориентируясь на световой день, что не менее актуально и для нашего времени», - поясняют коммунисты в записке.

По мнению депутатов принятие законопроекта приведет к значительному увеличению эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток и уменьшит расходы населения на оплату электроэнергии.

При растущих тарифах на ЖКХ, аргумент, конечно, весомый. Но выглядит не как решение реальной проблемы, а попытка создать вид работы.

Недавно NewsVo задался вопросом о том, есть ли у нас в стране оппозиция. На примере депутатов Законодательного собрания Вологодской области. Оказалось, что есть, но каких-то конкретных действий она не ведет. Так, например, по итогам работы коммунистической фракции в Законодательном Собрании Вологодской области, в состав которой входит пять человек, за год работы не насчиталось ни одной законотворческой инициативы. Число приемов граждан и отработанных обращений избирателей также оказалось весьма скромным.

На федеральном уровне партия занимается вот такими «стрелочными» проектами. При этом каждый год, коммунисты, так же как и другие партии, получают финансирование на свою деятельность и участвуют в выборах.