Где оппозиция?: депутаты как бы есть, но их как бы нет

Законодательное Собрание Вологодской области закончило очередной парламентский год. Это второй год работы для этого созыва. Сейчас депутаты уйдут на каникулы и вновь на сессию придут только в сентябре.

Теперь можно подвести итоги работы депутатов за год. Например, узнать, кто из них прогульщик, то есть не посещает сессии, кто работает в постоянных комитетах. Ну и, конечно же, кто чаще всего выдвигает законотворческие инициативы и работает с людьми.

По этим показателям самым результативным оказался председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. Он участвовал во всех одиннадцати сессиях, которые сам и вел, выдвинул 29 законотворческих инициатив, которые были приняты провел 14 приемов граждан и ответил на 446 обращений.

На втором месте по результативности депутатской деятельности разместилась Лариса Кожевина из той же фракции. У нее посещение 11 сессий, 27 заседаний постоянного комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, 37 законотворческих инициатив, 35 личных приемов граждан и 428 обращений избирателей.

На третьем месте оказался Роман Заварин (фракция ЕР), он не прогулял ни одной сессии, принял участие в работе 29 заседаний возглавляемого им постоянного комитета по бюджету и налогам, выдвинул 37 инициатив, провел 35 приемов и ответил на 246 обращений граждан.

Но не все депутаты «Единой России» показала высокую эффективность. Так, например, бывший мэр Вологды, а ныне депутат ЗСО от Единой России Евгений Шулепов побывал на 9 сессиях из 11, всего 9 раз пришел на заседания постоянного комитета по бюджету и налогам, выдвинул 3 законотворческие инициативы, провел 7 приемов и ответил на 6 обращений жителей.

Но есть депутаты, которые вообще оказались не законотворческие. Так, например, представители фракции КПРФ в ЗСО, во главе с Александром Морозовым не выдвинули ни одной законотворческой инициативы. В этой графе стоит прочерк у всех, у Александра Морозова, Валерия Борисова, Николая Варнавского, Олега Ершова, и у Евгении Копничевой.

Представители остальной системной оппозиции тоже не проявляли инициатив. К примеру, ни Антон Гримов и Владимир Селяков (ЛДПР), ни Виктор Леухин (СР-Патриоты-За правду), ни Игорь Катухин (Российская партия пенсионеров) не выдвинули ни одной законотворческой инициативы.

Но стоить отметить, что справедливороссы, и «пенсионеры» проводят приемы граждан и отвечают на обращения избирателей. У коммунистов Александра Морозова проведено 8 встреч с людьми и обработано 73 обращения, Валерия Борисова 1 прием и 36 обращений, Евгении Копничевой 2 приема и 13 обращений, Николая Варнавского – 4 приема и 5 обращений, Олега Ершова – ни одного приема и 11 обращений.

Коммунисты активно «ругают власть», как на заседаниях, так и в социальных сетях. На выборах 2021 года состав фракции КПРФ в Законодательном Собрании Вологодской области довольно сильно поменялся. Насколько сильно это изменило вес оппозиционной партии в парламенте можно оценить по статистике.