В ходе СВО погиб выпускник Череповецкого военного университета радиоэлектроники

[ Общество ]

В ходе СВО погиб выпускник Череповецкого военного университета радиоэлектроники, майор Александр Харьков. Ему было 36 лет, у мужчины остались жена и двое детей.

Александр - уроженец Ярославской области. В 2004 году поступил в Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники.

"Он хорошо учился. Был очень добросовестный, культурный, старательный. Вообще, хороший человек. Математику, информатику любил, раз радиоэлектроникой занимался", - цитирует портал "76.ru" директора Октябрьской школы Надежду Смолину.

После окончания института Александр стал военным, в 2022-м году был направлен в Украину. 

Прощание с выпускником ВУРЭ состоится 11 августа в поселке Октябрьский под Рыбинском.

 

Теги: погибшие в Украине
 

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