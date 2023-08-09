Актер из Череповца сжег российский флаг, критикуя СВО

[ Общество ]

Актер из Череповца Сергей Анисифоров разрезал, растоптал и сжег российский флаг. Об этом сообщает портал Вологда-Поиск.

Процесс сжигания флага был записан на видео. Актер раскритиковал СВО и политический режим в России, сказав, что разрезанный триколор символизирует будущее страны. 

Анисифоров известен по эпизодическим ролям в фильмах и сериалах "Менты", "Литейный, 4", "Бумажный солдат", "Утомленные солнцем-2". В 2017 году он заявил, что сжег российский паспорт. Актер давно уехал из России в Киев, а затем перебрался в Европу. 

Теги: флаг актеры спецоперация
 

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