В Череповце на месте бывшего детсада «Малыш» построят многоэтажный дом

В Череповце на месте бывшего детского сада «Малыш» на проспекте Строителей, 23 построят многоэтажный дом, сообщает Черинфо.

Здание сада находилось в аварийном состоянии, и в конце 2022 года город продал участок с бывшим детсадом с торгов компании «Ваш дом». Затем имущество выкупил предприниматель, который занимается строительством и сейчас новый владелец сносит аварийное строение.

«Построим там жилой дом, его облик согласуем с управлением архитектуры. К сносу старого здания только приступили, там много подземных коммуникаций проходит. Постараемся все работы по демонтажу выполнить как можно быстрее», - рассказал cherinfo предприниматель.

По данным издания, площадь участка составляет 4500 квадратных метров.

Ранее NewsVO сообщал, что с 2018 года в Череповце сокращается население и сейчас количество жителей города составляет 306 тысяч жителей, а по прогнозам, к 2035 году численность населения может уменьшиться до 275 тысяч человек.