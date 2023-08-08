Том Сойер Фест приглашает помощников на чистку стен в Дом Актера

В Вологде продолжается Том Сойер Фест. До ноября волонтеры хотят привести в порядок три стены Дома актера.

Участники чистят от старой краски и заново красят объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), XIX в.», который находится по адресу: Вологда, Ленинградская, 4 и известен всем горожанам как Дом актера.

"Сегодня, в среду и в четверг с 18.00 до 20.00 ждём всех, кого не пугают жара и духота. Чистим стену со стороны веранды, там спасительный тенек", - пишут организаторы.

Напомним, «Том Сойер Фест» – это фестиваль для тех, кто хочет сделать город красивее, перейти от слов к делу и привлечь внимание к старым домам Вологды. В течение лета волонтеры снимают с дома старую краску и наносят новую, параллельно устраивая экскурсии, лекции и концерты.

«Том Сойер Фест» был придуман в Самаре, а сейчас в нем участвуют более 70 городов.

Дом актера – это уже третий деревянный дом в Вологде, который участники фестиваля приводят в порядок. Работы на нем были начаты в прошлом году.

В 2018 году участники фестиваля красили Дом с Виноградом на Благовещенской, 22.

В 2019 и 2020 годах велись работы на Доме купца Алаева на проспекте Победы, 32.

Ранее NewsVo рассказывал, что Дом актера нуждается в реставрации и в средствах на проведение работ.