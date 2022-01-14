Вологодский дом актера не получил грант на реставрацию

Вологодский дом актера не получил столь необходимый ему сейчас президентский грант на проведение реставрации здания.

Напомним, у Дома актера, который сейчас принадлежит Вологодскому отделению Союза театральных деятелей России, накопились долги. Во многом ситуация зависит от того, что с началом пандемии учреждение было ограничено в проведении спектаклей, фестивалей и других мероприятий, которые составляют основную часть его заработка.

Из-за долгов начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский предлагал передать здание Дома актера в собственность Вологодской области. А депутат Законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов помог СТД погасить долги по налогам.

– Заявка на конкурс президентских грантов была от Вологодского отделения Союза архитекторов России. Они дружески решили нам помочь, имея большой опыт в получении президентских грантов на реставрационные работы, – рассказала NewsVo Ирина Горожанова, заместитель председателя Вологодского отделения Союза театральных деятелей России. – Были письма поддержки от Союза театральных деятелей России (в том числе финансовой), от Клуба деловых людей Вологодской области (тоже с финансами), от Департамента культуры области, от «Вологдареставрации», от Управления культуры города, и от общественного движения градозащитников. Помощь «Вологдареставрации», в том числе, была и в подборе сертифицированных реставрационных организаций - исполнителей, в подготовке профессионального перечня необходимых работ и реставрационной сметы... После всей этой большой работы мы почти не сомневались...

Однако во всех проектах, которые поддержал Фонд президентских грантов было софинансирование из местных или региональных бюджетов, а Вологодский дом актера такой поддержки не имеет потому, что это общественная организация и бюджетные организации не имеют права ее поддерживать.