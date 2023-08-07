В Череповце завершено расследование уголовного дела о гибели сварщика, которого задавило упавшей металлоконструкцией

[ Общество ]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшее гибель работника.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 24 октября 2022 года. 31-летнего электросварщика, выполнявшего работы по демонтажу оборудования в здании производственного цеха, насмерть придавило упавшей металлической конструкцией.

«По версии следствия, произошедшее стало возможным в результате отсутствия контроля непосредственного руководителя работ (мастера) за их технологической последовательностью и качеством», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Теги: погиб рабочий уголовное дело нарушение безопасность руководитель
 

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