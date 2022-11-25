В Череповце рабочего насмерть задавило упавшими металлоконструкциями

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мастера строительно-монтажной организации, подозреваемого в нарушении техники безопасности, повлёкшем гибель работника.

«По версии следствия, 24.10.2022 в г. Череповце на территории одного из предприятий подрядная организация осуществляла работы по демонтажу оборудования. При этом мастер организации допустил отклонения от технологической последовательности этих работ. В результате произошло обрушение части металлоконструкции на одного из работников», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.