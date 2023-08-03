Кружевной флэшмоб пройдет на фольклорном фестивале «Деревня – душа России»

[ Культура ]

Одним из зрелищных мероприятий VIII Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России» обещает быть кружевной флешмоб «Деревенское Круже-ВО». Пишут организаторы фестиваля. 

В Верховажье соберутся мастерицы, которые не только покажут зрителям искусные приемы плетения традиционного вологодского кружева, но и вовлекут участников и гостей фестиваля в кружевной флешмоб «Деревенское Круже-ВО!». Организаторы обещают, что традиционное вологодское кружево предстанет перед участниками в неожиданном формате.

Флешмоб «Деревенское Круже-ВО!» пройдет 5 августа на Соборной площади села Верховажье с 10.00 до 18.00.

Ранее NewsVo писал, что опубликована программа фестиваля "Деревня - душа России".

Любители фольклора и народной культуры могут окунуться в уникальную атмосферу традиционного быта северной деревни - стать участником народных гуляний, побывать на ремесленной ярмарке, увидеть старинные обряды и посоревноваться в сенокосных работах с 4 по 6 августа в рамках VIII Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России». Он пройдет в Верховажском округе. Фестиваль стартует уже 4 августа. 

Теги: Деревня - душа России фестиваль кружево
 

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