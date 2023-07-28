Опубликована программа фестиваля «Деревня – душа России»

Любители фольклора и народной культуры могут окунуться в уникальную атмосферу традиционного быта северной деревни - стать участником народных гуляний, побывать на ремесленной ярмарке, увидеть старинные обряды и посоревноваться в сенокосных работах с 4 по 6 августа в рамках VIII Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России». Он пройдет в Верховажском округе.

Организаторы сообщают, что форум соберет лучшие фольклорные коллективы, мастеров народных художественных промыслов, этномузыкологов и специалистов в сфере традиционной народной культуры.



Основные мероприятия «Деревни – души России» развернутся 4 и 5 августа в селе Верховажье, среди которых - торжественное открытие фестиваля и традиционной для Верховажья межрегиональной Алексеевской ярмарки, церемония вручения свидетельств и памятных знаков обладателям звания «Хранитель традиционной народной культуры Вологодской области».

6 августа фестивальные мероприятия переместятся в деревню Леушинскую, где пройдет деревенская «лимпияда» – соревнование тружеников села, а также торжественное награждение участников фестиваля.

Среди зрелищных мероприятий фестиваля - концерты фольклорных коллективов, интерактивные этнографические программы, мастер-классы, ярмарки и флешмобы.

Фестиваль «Деревни – души России» проходит в одном из районов Вологодской области каждый год. Это право муниципалитет получает на конкурсной основе. Традиция фестиваля — вручать символ фестиваля, охлупень (козырек - деталь крыши дома) следующему району, где он пройдет в очередной раз.

Эстафета проведения фестиваля в 2022 году была передана Верховажскому муниципальному округу - северной территории с сохранившимися народными традициями, с богатым этнокультурным наследием. Территория проведения девятого фольклорного форума в 2024 году будет объявлена 6 августа, на закрытии фестиваля.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

4 августа (пятница), село Верховажье

13.00 – 15.30 Круглый стол «Сохранение и популяризации нематериального этнокультурного достояния как один из путей развития сельских территорий» (Культурно-досуговый центр, ул. Стебенева, 41)

14.00 – 14.15 Открытие выставки работ участников детско-юношеского пленэра художников «Деревня – душа России» (Центр традиционной народной культуры, ул. Октябрьская, 2)

14.15 – 14.30 Открытие выставки декоративно-прикладного творчества и этнографии «От семени льна до царского полотна» (Центр традиционной народной культуры, ул. Октябрьская, 2)

14.30 – 14.45 Открытие выставки народных музыкальных инструментов «Звуки тальянки» (Центр традиционной народной культуры, ул. Октябрьская, 2)

14.45 – 15.00 Открытие выставки экспонатов из музея бочки «Русский Север расписной», г. Кириллов (Центр традиционной народной культуры, ул. Октябрьская, 2)

15.00 – 15.30 Открытие выставки живописи и графики «Краски края заповедного» (Дом художника им. В.А. Михалева, ул. Петухова, 15)

15.30 – 16.00 Открытие выставки традиционного костюма ХХ века «Мода от народа» (Историко-художественный музей, ул. Луначарского, 29/20)

16.00 – 16.30 Открытие выставки «Он наш земляк, он наша гордость», посвящённой 100-летию со дня рождения писателя В. Ф. Тендрякова (Верховажская центральная библиотека, ул. Петухова, 5)

19.00 – 20.30 Фестиваль бардовской песни и народного романса «Пестерёвская роща» (Пестерёвская роща, правый берег реки Ваги)

5 августа (суббота), с. Верховажье

9.00 – 10.00 Концерт духовной и эпической музыки «Как сказать-то вам про старое» (Соборная площадь)

9.30 – 18.00 Аллея мастеров: ярмарка изделий народных художественных ремёсел и промыслов, мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам (Соборная площадь)

10.00 – 18.00 Флешмоб «Деревенское кружеВО» (Соборная площадь)

10.30 – 10.50 Молебен в храме Успения Божьей Матери (ул. Октябрьская, 1)

11.00 – 11.30 Церемония открытия VIII Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России» (Соборная площадь)

11.30 – 13.00 Фольклорно-этнографический концерт «Кто песню петь станет, тот меня помянет» (Соборная площадь)

12.00 – 12.45 Торжественное открытие XXI Межрегиональной Алексеевской ярмарки (площадь у культурно-досугового центра, ул. Стебенева, 41)

14.00 – 15.00 Концерт фольклорных коллективов Вологодской области (площадь у культурно-досугового центра, ул. Стебенева, 41)

15.00 – 17.00 Концерт фольклорных коллективов регионов России «Ты, Россия, матушка Россия» (Соборная площадь)

15.00 – 17.00 Интерактивная игровая площадка «Игры нашего детства» (Соборная площадь, у фонтана)

15.00 – 16.00 Интерактивная площадка «Фольклорный театр» (Центр традиционной народной культуры, «Ломоносовский дворик», ул. Октябрьская, 2)

16.00 – 17.00 Интерактивная игровая площадка «Народные игры» (Центр традиционной народной культуры, «Ломоносовский дворик», ул. Октябрьская, 2)

17.00 – 18.30 ХОРОВОДница: интерактивная хореографическая программа с участием фольклорных коллективов (Соборная площадь)

5 августа (суббота), д. Леушинская

9.30 – 10.00 Открытие проекта «Вологодская артель»

6 августа (воскресенье), д. Леушинская

10.00 – 10.30 Открытие сельского фестиваля «Лимпияда в Липках» (уличная сцена у Липецкого Дома культуры, ул. Центральная, 58)

10.30 – 13.30 Конкурсная программа фестиваля «Лимпияда в Липках», Творческие лаборатории по фольклору «Русское поле», ПЛЯСальная площадка, Поляна сказителей. Мероприятия проекта «Вологодская артель» (д. Леушинская, поле)

13.30 – 13.30 Церемония закрытия сельского фестиваля «Лимпияда в Липках». Церемония закрытия VIII Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России» (д. Леушинская, поле).