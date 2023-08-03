Жительница Шекснинского района получила в наследство 16 кошек

Жительница Шекснинского района получила в наследство от недавно умершей матери 16 кошек. Что делать с ними она не знает. За помощью обратилась к главе района Сергею Марову и попросила их пристроить. .

«У нее осталось 5 своих кошек, 9 котят и 2 кошки — бездомные, которых она кормила в деревне Митицино. Мы пытаемся своими силами их пристроить, но не получается. Еще недели две мы поездим в деревню их покормить, потом тоже не сможем. Что с ними делать? Выпускать на улицу — через год будет в пять раз больше. Помогите нам, пожалуйста, с этой проблемой!» — так написала женщина в обращении к главе Шекснинского района Сергею Марову.

Тот ей ответил, что с точки зрения юристов, кошки - это наследство:

«Вступайте в права и используйте по своему усмотрению. Зоозащитники и приюты сами готовы поделиться табуном такой живности".

Он предупредил, что кошек не возьмет и посоветовал женщине отдать их в добрые руки.

«Предупреждаю — сам не возьму. Кошка уже есть, выгнать её и взять другую не могу: смысла нет. Страдальцев меньше не станет. Увеличить поголовье котов в доме тоже не могу: страдальцев станет больше", — заключил Сергей Маров.

Но предложил шекснинцам откликнуться на просьбу о помощи.