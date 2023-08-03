В Грязовецком районе будут судить виновника смертельного ДТП

[ Общество ]

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего водителя, ставшего виновником смертельного ДТП в Грязовецком районе.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на автодороге М-8 «Холмогоры» 26 декабря 2021 года. По версии следствия, обвиняемый за рулём автомобиля МАЗ с полуприцепом, нарушив ПДД, врезался в остановившиеся в пробке автомобили ГАЗ и ВАЗ. ГАЗ отбросило на впереди стоявший автомобиль, а водитель ВАЗа получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Теги: ДТП авария гибель человека уголовное дело прокуратура
 

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