В Грязовецком районе будут судить виновника смертельного ДТП

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего водителя, ставшего виновником смертельного ДТП в Грязовецком районе.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на автодороге М-8 «Холмогоры» 26 декабря 2021 года. По версии следствия, обвиняемый за рулём автомобиля МАЗ с полуприцепом, нарушив ПДД, врезался в остановившиеся в пробке автомобили ГАЗ и ВАЗ. ГАЗ отбросило на впереди стоявший автомобиль, а водитель ВАЗа получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.