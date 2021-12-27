Водитель автомобиля ВАЗ-2111 погиб в ДТП в Грязовецком районе

27.12.2021 [Происшествия]

Крупная авария произошла накануне на трассе Москва — Архангельск в Грязовецком районе. В результате ДТП погиб 32-летний водитель ВАЗ-2111.

По информации ГИБДД, 59-летний водитель грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2111.

— Далее грузовой автомобиль совершил столкновение с двумя автомобилями ГАЗ и с автомобилем Фольксваген. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП, — пояснили в региональном УМВД.

Обстоятельства аварии уточняются.  

Тэги: ДТП, погиб в аварии

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