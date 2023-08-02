Великоустюгская ЦРБ обратилась в полицию с жалобой на сотрудников, недовольных оптимизацией, и журналистов, рассказавших об этом. Сообщает газета "Устюжаночка".

"Прямо сейчас в редакцию "Устюжаночки" пришёл сотрудник полиции, чтобы взять с журналистов объяснения по поводу обращения медиков в группе газеты. Администрация ЦРБ посчитала пост ВКонтакте ущемлением своих прав и написала заявление. Подписано оно фамилией некого Савельева. Ранее и.о. главного врача Галина Прусакова уже выразила своё возмущение тем, что работники скорой обратились в СМИ без разрешения руководства", - пишет издание.

Сотрудники издания напоминают, что ни Трудовым кодексом РФ, ни другими законодательными актами работникам не запрещено обращаться в СМИ и социальные сети для выражения своей гражданской позиции. И отмечают, что в распоряжении редакции находится бумажный вариант обращения с подписями 33 сотрудников скорой.

Ранее NewsVo писал медики скорой помощи Великого Устюга написали открытое письмо жителям города, в котором сообщили, что бригады в городе сокращают и попросили помощи. В департаменте здравоохранения Вологодской области отреагировали на сообщение. И сказали, что сокращение идет из-за снижения нагрузки на бригады. В департаменте считают, что резервирование бригады не отразится на качестве медпомощи в округе.

Жителей такой ответ не устроил. Они посоветовали сократить штат руководителей, а не резервировать скорые.