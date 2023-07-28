Медики скорой Великого Устюга обратились с открытым письмом к горожанам и попросили помощи

Медики скорой помощи Великого Устюга написали открытое письмо жителям города, в котором сообщили, что бригады в городе сокращают и попросили помощи.

"Доводим до вашего сведения, что с целью экономии средств администрацией ЦРБ временно «резервируется» одна из бригад скорой медицинской помощи. Это означает, что в течение двух месяцев обслуживать вызовы будет не пять, а четыре бригады. При этом пациенты с диагнозом "острый инфаркт миокарда" госпитализируются в Котласскую ЦГБ, а одна из бригад СМП в выходные дни отправляется работать в Полдарсу, что ещё усугубляет ситуацию. Это снизит доступность получения медицинской помощи населению Великого Устюга и района, увеличится время ожидания бригады. К сожалению, администрация ЦРБ ставит финансовые вопросы выше вопросов ваших жизни и здоровья. Просим от вас помощи и защиты!" - говорится в письме.

В департаменте здравоохранения Вологодской области отреагировали на сообщение. И сказали, что сокращение идет из-за снижения нагрузки на бригады. По информации Великоустюгской ЦРБ, в Великоустюгском округе постоянно работает 8 бригад скорой медицинской помощи, из них 5 бригад в городе Великий Устюг.

"С мая 2023 года администрацией Великоустюгской ЦРБ проводился ежемесячный анализ работы отделения скорой медицинской помощи. На основании снижения нагрузки по количеству вызовов на одну бригаду скорой медицинской помощи в летний период, в том числе в период с 1 по 20 июля 2023 г., средняя нагрузка на выездную бригаду скорой медицинской помощи составила 6 вызовов в смену (смена -24 часа). По сравнению с 1 кварталом 2023 г., средняя нагрузка на одну бригаду СМП снизилась 1,4 раза. В результате снижения нагрузки по количеству вызовов в сутки на одну бригаду СМП, а также в связи с кадровым дефицитом водителей скорой помощи (ввиду отпускного периода) одна бригада скорой медицинской помощи была зарезервирована на срок до 30 сентября 2023. При этом зарезервированная бригада будет привлекаться для медицинской эвакуации пациентов в областные медицинские учреждения, не отвлекая от работы линейные бригады. Ежемесячно таких выездов совершается около двух", - заявили в департаменте.

Там отметили, что для работы в Полдарсе выделяется дополнительная бригада, не из числа бригад, работающих на вызовах в городе Великий Устюг.

"В Котласскую больницу по согласованию с Департаментом здравоохранения Вологодской области госпитализируются пациенты с острым коронарным синдромом для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи. За 6 месяцев текущего года в Котласскую ЦРБ транспортировано 12 пациентов".

В департаменте пообещали, что в связи в резервированием бригады ни один медицинский работник отделения скорой помощи Великоустюжской ЦРБ не будет сокращен. Заработная плата также не будет снижена.

"Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала в отделении скорой помощи составляет 1,8 ставок в летний период. Скорая медицинская помощь жителям Великоустюгского района будет оказана без снижения скорости и качества. Время доезда бригад скорой помощи внутри города составляет до 20 минут, примерно столько же - в районе, что соответствует нормативу".

В департаменте считают, что резервирование бригады не отразится на качестве медпомощи в округе. Останется семь бригад:

"В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182, расчётное количество выездных бригад скорой медицинской помощи на численность обслуживаемого населения города Великого Устюга и с учетом длины радиуса территории (до 20 километров) обслуживания равняется трём. В настоящее время в работе остается 4 бригады на Великий Устюг. Также функционируют 3 бригады в районе. Они базируются в районных и участковых больницах: на базах Красавинской РБ, Усть-Алексеевской РБ, Кузинской УБ."

Жителей такой ответ не устроил. Они посоветовали сократить штат руководителей, а не резервировать скорые. К тому же в Устюге еще есть и туристы.

"В Устюге живут 30 тысяч человек. На весь город 4 участка в поликлинике. И 4 бригады скорых хотят оставить из пяти. Что думают? Чем думают? Ужас! Когда голову включать будут? Медицины в городе и так нет от слова совсем. Ужас", - пишет Николай Окуловский.

"Бригады скорой помощи обслуживает не только город, но и район. И что я должна отвечать людям, которые вызывают бригаду скорой помощи при повышение артериального давления, повышение температуры, боли в животе и тд. Подождите мол люди, вызов принят и не могу сказать точно, когда к вам приедут. Не умирайте только и ждите.... + перевозки+назначения онкологическим больным, что выполняет скорая помощь. + Наплыв туристов, где тоже люди и требуются оказание скорой и неотложной помощи. Город Великий Устюг - это город туристического масштаба и бригаду сокращать нельзя. Это может быть город будущего. Не дай бог ДТП, пожар итд. Где отправляешь не одну бригаду. И город останется не с чем. Можно очень много говорить...", - комментирует Светлана Бартова.

Ранее NewsVo писал, что в поселке Вохтога Грязовецкого района на помощь к женщине, которой стало плохо, приехала машина скорой помощи без медиков.

Женщине стало плохо на улице, скорую вызвали прохожие. Забраться женщине в машину помог шофер, так как медиков в ней не оказалось. Женщина скончалась.