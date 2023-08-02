В Вологде осудили водителя, по вине которого погиб мотоциклист

В Вологде суд вынес приговор 61-летнему уроженцу Владимирской области, признанному виновным в нарушении ПДД, повлёкшему по неосторожности смерть человека.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла 5 августа 2022 года в 7:30 утра на перекрестке улицы Ананьинская — автодороги «М8». В ДТП погиб мотоциклист. Его пытались реанимировать случайно оказавшиеся на месте врачи, но мужчина скончался.

Установлено, что подсудимый, управляя легковым автомобилем, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, что и привело к ДТП.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд также удовлетворил иск супруги погибшего о взыскании с осуждённого 1,2 млн. рублей компенсации морального вреда.